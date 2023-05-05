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Квартиры с видом на море в Panorama Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
Цена по запросу
Квартира 5 комнат в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 2
€ 600,000

Параметры недвижимости в Panorama Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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