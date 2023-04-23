Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Piraeus
  6. Paloulia

Жильё с видом на море в Paloulia, Греция

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальня в Афины, Греция
Квартира 1 спальня
Афины, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 245,941
Продается квартира площадью 58 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
Дом 3 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Дом 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 115,000
Продается легкодоступная и расположенная в центре недвижимость в поселке Панагия в Кавале. П…
Квартира 3 спальни в triadi, Греция
Квартира 3 спальни
triadi, Греция
3 Количество комнат 139 м² 2 Этаж
€ 360,000
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 139 m2, 2-й этаж,…
Коттедж 4 комнаты в Афины, Греция
Коттедж 4 комнаты
Афины, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 324,643
Продается 0-этажный коттедж площадью 124 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат 89 м²
€ 242,500
Код недвижимости: HPS3872 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за € 242.500 . Это 89 кв. М…
Квартира 1 спальня в oikismos kato galene, Греция
Квартира 1 спальня
oikismos kato galene, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 103,295
Продается квартира площадью 49 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Вилла 3 спальни в Греция, Греция
Вилла 3 спальни
Греция, Греция
2 ванных комнат 115 м²
€ 270,000
Эта привлекательная вилла с 3 спальнями идеально расположена в тихой сельской местности, до …
Дом 5 спален в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
350 м²
€ 450,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 2 спальни в Nea Roda, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Roda, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 393,506
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
Таунхаус 4 спальни в Афины, Греция
Таунхаус 4 спальни
Афины, Греция
2 ванных комнат
€ 215,000
Filirou ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 147 m2, , Хо…
Дом 4 спальни в Греция, Греция
Дом 4 спальни
Греция, Греция
95 м²
€ 320,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 95 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
Вилла 4 спальни в Диакоптон, Греция
Вилла 4 спальни
Диакоптон, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,698
Продается 3-этажная вилла площадью 182 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Realting.com
Перейти