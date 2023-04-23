Коттедж 3 спальни Nea Plagia, Греция 5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1

€ 196,753

Продается 2-этажный коттедж площадью 215 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…