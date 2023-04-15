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Купить таунхаус с видом на море в Palaio Faliro, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 5 спаленв Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 5 спален
Palaio Faliro, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается таунхаус площадью 306 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Седьмой эта…
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