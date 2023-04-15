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  6. Palaio Faliro

Купить недвижимость с видом на горы в Palaio Faliro, Греция

6 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Palaio Faliro, Греция
Квартира 2 спальни
Palaio Faliro, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 260,000
Продается квартира площадью 92 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
Квартира 2 спальнив Palaio Faliro, Греция
Квартира 2 спальни
Palaio Faliro, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 170,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
Коттедж 4 спальнив Palaio Faliro, Греция
Коттедж 4 спальни
Palaio Faliro, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 128 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 4 спальных комнат…
Таунхаус 5 спаленв Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 5 спален
Palaio Faliro, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается таунхаус площадью 306 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Седьмой эта…
Квартира 3 спальнив Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается дуплекс площадью 205 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Девятый этаж …
Квартира 3 спальнив Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 285,000
Продается квартира площадью 175 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состои…
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