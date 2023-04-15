Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Piraeus
  6. Palaio Faliro
  7. Дома

Купить дом в Palaio Faliro, Греция

14 объектов найдено
Дом 2 спальнив Palaio Faliro, Греция
Дом 2 спальни
Palaio Faliro, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 87 м²
€ 280,000
Продаются шикарные апартаменты в туристическом районе Греции — Палео Фалиро всего в двух мин…
Дом 2 спальнив Palaio Faliro, Греция
Дом 2 спальни
Palaio Faliro, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м²
€ 270,000
— Площадь: 88 м2 + большая веранда — Этаж: 5ый — Кол-во комнат: 2K (2 спальни, кухня, гост…
Дом 3 спальнив Palaio Faliro, Греция
Дом 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 114 м²
€ 300,000
Продается просторная светлая квартира в районе Палио Фалиро. Квартира находится на 6-м этаже…
Дом 1 спальняв Palaio Faliro, Греция
Дом 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 350,000
Продаются комфортабельные апартаменты у моря в благоустроенном зелёном районе Палео Фалиро. …
Дом 1 спальняв Palaio Faliro, Греция
Дом 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 75,000
Квартира 52 кв.м., находится на уровне ground floor, имеет 2 комнаты, кухню, ванную комнату.…
Дом 1 спальняв Palaio Faliro, Греция
Дом 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м²
€ 65,000
Продается современная, потрясающая студия площадью 30 кв.м. с отдельным входом. Кухня раздел…
Дом 5 комнатв Palaio Faliro, Греция
Дом 5 комнат
Palaio Faliro, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 860 м²
€ 1,250,000
Продается здание в районе Палео Фалиро общей площадью 860 кв.м. Подвал — 200 кв.м., 0 этаж -…
Коттедж 3 спальнив Palaio Faliro, Греция
Коттедж 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
1 ванных комнат 104 м²
€ 430,000
Paleo Faliro - Floisvos area south of Athens, excellent maisonette of 104sq.m. in an excelle…
Коттедж 3 спальнив Palaio Faliro, Греция
Коттедж 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
1 ванных комнат 125 м²
€ 430,000
Paleo Faliro - Floisvos area south of Athens, excellent maisonette of 125sq.m. in an excelle…
Дом 1 спальняв Palaio Faliro, Греция
Дом 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 50,000
Код недвижимости: 177 - Дом на продажу в Аттика - Восточная Палайя Фокайя за € 50.000. Это 4…
Вилла 6 спаленв Palaio Faliro, Греция
Вилла 6 спален
Palaio Faliro, Греция
5 ванных комнат 528 м²
€ 1,600,000
Привлекательная вилла в Греции, около Афин, район Лагонисси — один из красивейших приб…
Коттедж 4 спальнив Palaio Faliro, Греция
Коттедж 4 спальни
Palaio Faliro, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 128 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 4 спальных комнат…
Таунхаус 5 спаленв Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 5 спален
Palaio Faliro, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается таунхаус площадью 306 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Седьмой эта…
Коттедж 3 спальнив Palaio Faliro, Греция
Коттедж 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 310,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
Realting.com
Перейти