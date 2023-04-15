ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Аттика
периферия Аттика
Municipality of Piraeus
Palaio Faliro
Дома
Купить дом в Palaio Faliro, Греция
Дом
Очистить
14 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 2 спальни
Palaio Faliro, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
87 м²
€ 280,000
Продаются шикарные апартаменты в туристическом районе Греции — Палео Фалиро всего в двух мин…
Дом 2 спальни
Palaio Faliro, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
€ 270,000
— Площадь: 88 м2 + большая веранда — Этаж: 5ый — Кол-во комнат: 2K (2 спальни, кухня, гост…
Дом 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
114 м²
€ 300,000
Продается просторная светлая квартира в районе Палио Фалиро. Квартира находится на 6-м этаже…
Дом 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 350,000
Продаются комфортабельные апартаменты у моря в благоустроенном зелёном районе Палео Фалиро. …
Дом 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 75,000
Квартира 52 кв.м., находится на уровне ground floor, имеет 2 комнаты, кухню, ванную комнату.…
Дом 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
€ 65,000
Продается современная, потрясающая студия площадью 30 кв.м. с отдельным входом. Кухня раздел…
Дом 5 комнат
Palaio Faliro, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
860 м²
€ 1,250,000
Продается здание в районе Палео Фалиро общей площадью 860 кв.м. Подвал — 200 кв.м., 0 этаж -…
Коттедж 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
1 ванных комнат
104 м²
€ 430,000
Paleo Faliro - Floisvos area south of Athens, excellent maisonette of 104sq.m. in an excelle…
Коттедж 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
1 ванных комнат
125 м²
€ 430,000
Paleo Faliro - Floisvos area south of Athens, excellent maisonette of 125sq.m. in an excelle…
Дом 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 50,000
Код недвижимости: 177 - Дом на продажу в Аттика - Восточная Палайя Фокайя за € 50.000. Это 4…
Вилла 6 спален
Palaio Faliro, Греция
5 ванных комнат
528 м²
€ 1,600,000
Привлекательная вилла в Греции, около Афин, район Лагонисси — один из красивейших приб…
Коттедж 4 спальни
Palaio Faliro, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 128 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 4 спальных комнат…
Таунхаус 5 спален
Palaio Faliro, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается таунхаус площадью 306 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Седьмой эта…
Коттедж 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 310,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты