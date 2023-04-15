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Купить коттедж с видом на горы в Palaio Faliro, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 спальнив Palaio Faliro, Греция
Коттедж 4 спальни
Palaio Faliro, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 128 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 4 спальных комнат…
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