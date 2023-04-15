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Купить коттедж в Palaio Faliro, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 3 спальнив Palaio Faliro, Греция
Коттедж 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
1 ванных комнат 104 м²
€ 430,000
Paleo Faliro - Floisvos area south of Athens, excellent maisonette of 104sq.m. in an excelle…
Коттедж 3 спальнив Palaio Faliro, Греция
Коттедж 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
1 ванных комнат 125 м²
€ 430,000
Paleo Faliro - Floisvos area south of Athens, excellent maisonette of 125sq.m. in an excelle…
Коттедж 4 спальнив Palaio Faliro, Греция
Коттедж 4 спальни
Palaio Faliro, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 128 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 4 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив Palaio Faliro, Греция
Коттедж 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 310,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
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