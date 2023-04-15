Купить коттедж в Palaio Faliro, Греция

Коттедж 3 спальни Palaio Faliro, Греция 5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1

€ 310,000

Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…