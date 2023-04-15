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Купить квартиру с видом на горы в Palaio Faliro, Греция

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4 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Palaio Faliro, Греция
Квартира 2 спальни
Palaio Faliro, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 260,000
Продается квартира площадью 92 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
Квартира 2 спальнив Palaio Faliro, Греция
Квартира 2 спальни
Palaio Faliro, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 170,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
Квартира 3 спальнив Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается дуплекс площадью 205 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Девятый этаж …
Квартира 3 спальнив Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 285,000
Продается квартира площадью 175 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состои…
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