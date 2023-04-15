Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Piraeus
  6. Palaio Faliro

Купить недвижимость в Palaio Faliro, Греция

65 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Palaio Faliro, Греция
Квартира 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
1 ванных комнат
€ 48,000
Agia Triada ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: …
Квартира 3 спальнив Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 275,000
Продается квартира площадью 95 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
Квартира 3 комнатыв Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 комнаты
Palaio Faliro, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается квартира площадью 88 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на этаже и со…
Квартира 3 спальнив Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 355,000
Квартира расположенна в районе Калифея. Сдача объекта Февраль 2024. Также в продаже: Квартир…
Квартира 3 спальнив Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 365,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 3 спальнив Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 580,000
Продается дуплекс площадью 116 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
Квартира 3 спальнив Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 395,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 3 спальнив Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 375,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Квартира 2 спальнив Palaio Faliro, Греция
Квартира 2 спальни
Palaio Faliro, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 260,000
Продается квартира площадью 92 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
Квартира 2 спальнив Palaio Faliro, Греция
Квартира 2 спальни
Palaio Faliro, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 290,000
Продается квартира площадью 78 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
Квартира 3 спальнив Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
1 ванных комнат 122 м²
€ 340,000
Nea Smyrni south of Athens in the center of the municipality floor apartment of 122 sq.m. 4t…
Квартира 3 комнатыв Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 комнаты
Palaio Faliro, Греция
3 Количество комнат 6/1 Этаж
€ 260,000
Продается квартира площадью 87 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Нед…
Квартира 3 спальнив Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
1 ванных комнат 140 м²
€ 370,000
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens South: Nea Smyrni - Kentro 140 Sq.m., 3 Bedroom…
Квартира 3 спальнив Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
1 ванных комнат 144 м²
€ 360,000
Nea Smyrni center - on the central square - apartment of 144 sq.m. 3rd floor airy and bright…
Квартира 2 спальнив Palaio Faliro, Греция
Квартира 2 спальни
Palaio Faliro, Греция
1 ванных комнат 107 м²
€ 230,000
For Sale -- Residential  -- Athens South: Nea Smyrni - Kentro 107 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathr…
Квартира 1 спальняв Palaio Faliro, Греция
Квартира 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
1 ванных комнат
€ 75,000
Agia Triada ПРОДАЁТСЯ Квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 60 m2, Полуэ…
Квартира 4 комнатыв Palaio Faliro, Греция
Квартира 4 комнаты
Palaio Faliro, Греция
4 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 176,000
Продается квартира площадью 119 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
Дом 2 спальнив Palaio Faliro, Греция
Дом 2 спальни
Palaio Faliro, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 87 м²
€ 280,000
Продаются шикарные апартаменты в туристическом районе Греции — Палео Фалиро всего в двух мин…
Квартира 1 спальняв Palaio Faliro, Греция
Квартира 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
1 ванных комнат 45 м²
€ 170,000
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens South: Nea Smyrni - Kentro 45 Sq.m., 1 Bedrooms…
Квартира 3 комнатыв Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 комнаты
Palaio Faliro, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Нед…
Квартира 3 комнатыв Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 комнаты
Palaio Faliro, Греция
3 Количество комнат 3/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 71 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Нед…
Квартира 3 комнатыв Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 комнаты
Palaio Faliro, Греция
3 Количество комнат 111 м²
€ 280,000
Минимальная квартира
Квартира 5 комнатв Palaio Faliro, Греция
Квартира 5 комнат
Palaio Faliro, Греция
5 Количество комнат 4/1 Этаж
€ 345,000
Продается квартира площадью 117 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
Дом 2 спальнив Palaio Faliro, Греция
Дом 2 спальни
Palaio Faliro, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м²
€ 270,000
— Площадь: 88 м2 + большая веранда — Этаж: 5ый — Кол-во комнат: 2K (2 спальни, кухня, гост…
Квартира 1 комнатав Palaio Faliro, Греция
Квартира 1 комната
Palaio Faliro, Греция
1 Количество комнат 4/1 Этаж
€ 345,000
Продается квартира площадью 118 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
Квартира 4 спальнив Palaio Faliro, Греция
Квартира 4 спальни
Palaio Faliro, Греция
2 ванных комнат 160 м²
€ 650,000
Код недвижимости: 14432 - ПРОДАЕТСЯ 4 Спальни, Мезонет общей площадью 160 кв.м, уровни 2 Pal…
Квартира 3 спальнив Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
2 ванных комнат 124 м²
€ 450,000
Код недвижимости: 14431 - ПРОДАЕТСЯ 3 Спальни, Неопределенные Квартира общей площадью 124 кв…
Квартира 2 спальнив Palaio Faliro, Греция
Квартира 2 спальни
Palaio Faliro, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 170,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
Квартира 2 спальнив Palaio Faliro, Греция
Квартира 2 спальни
Palaio Faliro, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 6/1 Этаж
€ 500,000
Продается квартира площадью 85 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состои…
Дом 3 спальнив Palaio Faliro, Греция
Дом 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 114 м²
€ 300,000
Продается просторная светлая квартира в районе Палио Фалиро. Квартира находится на 6-м этаже…
Realting.com
Перейти