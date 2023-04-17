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Купить вилла с видом на море в Палеа-Фокея, Греция

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5 объектов найдено
Вилла 5 спаленв Thymari, Греция
Вилла 5 спален
Thymari, Греция
6 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Вилла 8 спаленв Палеа-Фокея, Греция
Вилла 8 спален
Палеа-Фокея, Греция
9 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 7 спальных комн…
Вилла 6 спаленв Thymari, Греция
Вилла 6 спален
Thymari, Греция
11 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается 4-этажная вилла площадью 435 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
Вилла 5 спаленв Thymari, Греция
Вилла 5 спален
Thymari, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 4-этажная вилла площадью 520 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
Вилла 6 спаленв Thymari, Греция
Вилла 6 спален
Thymari, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
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