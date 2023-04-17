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Купить таунхаус в Палеа-Фокея, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальнив Thymari, Греция
Таунхаус 2 спальни
Thymari, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 290 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
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