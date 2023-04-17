Купить недвижимость с видом на море в Палеа-Фокея, Греция

Вилла 5 спален Thymari, Греция 6 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1

€ 1,800,000

Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…