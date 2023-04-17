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  6. Палеа-Фокея

Купить недвижимость с видом на море в Палеа-Фокея, Греция

12 объектов найдено
Таунхаус 2 спальнив Thymari, Греция
Таунхаус 2 спальни
Thymari, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 290 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Коттедж 3 спальнив Палеа-Фокея, Греция
Коттедж 3 спальни
Палеа-Фокея, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 177 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 2 спальнив Палеа-Фокея, Греция
Коттедж 2 спальни
Палеа-Фокея, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
Вилла 5 спаленв Thymari, Греция
Вилла 5 спален
Thymari, Греция
6 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Коттедж 3 спальнив Палеа-Фокея, Греция
Коттедж 3 спальни
Палеа-Фокея, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 652,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 211 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Вилла 8 спаленв Палеа-Фокея, Греция
Вилла 8 спален
Палеа-Фокея, Греция
9 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 7 спальных комн…
Коттедж 5 спаленв Thymari, Греция
Коттедж 5 спален
Thymari, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
Коттедж 6 спаленв Палеа-Фокея, Греция
Коттедж 6 спален
Палеа-Фокея, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Вилла 6 спаленв Thymari, Греция
Вилла 6 спален
Thymari, Греция
11 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается 4-этажная вилла площадью 435 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
Коттедж 5 спаленв Thymari, Греция
Коттедж 5 спален
Thymari, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Вилла 5 спаленв Thymari, Греция
Вилла 5 спален
Thymari, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 4-этажная вилла площадью 520 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
Вилла 6 спаленв Thymari, Греция
Вилла 6 спален
Thymari, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
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