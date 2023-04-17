Коттедж 6 спален Палеа-Фокея, Греция 7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1

€ 370,000

Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…