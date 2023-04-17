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Купить коттедж с видом на горы в Палеа-Фокея, Греция

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6 объектов найдено
Коттедж 3 спальнив Палеа-Фокея, Греция
Коттедж 3 спальни
Палеа-Фокея, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 177 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 2 спальнив Палеа-Фокея, Греция
Коттедж 2 спальни
Палеа-Фокея, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
Коттедж 3 спальнив Палеа-Фокея, Греция
Коттедж 3 спальни
Палеа-Фокея, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 652,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 211 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 5 спаленв Thymari, Греция
Коттедж 5 спален
Thymari, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
Коттедж 6 спаленв Палеа-Фокея, Греция
Коттедж 6 спален
Палеа-Фокея, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Коттедж 5 спаленв Thymari, Греция
Коттедж 5 спален
Thymari, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
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