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Купить квартиру в Палеа-Фокея, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Палеа-Фокея, Греция
Квартира 3 комнаты
Палеа-Фокея, Греция
3 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 180,000
Продается квартира площадью 78 кв.м в Аттике. Квартира расположена на этаже и состоит из Нед…
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