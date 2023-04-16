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Купить вилла с бассейном в Пеания, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Пеания, Греция
Вилла 3 спальни
Пеания, Греция
3 ванных комнат 426 м²
€ 900,000
Peania east of Athens villa of 426 sq.m. of luxurious construction with unique materials, on…
Вилла 5 спаленв Пеания, Греция
Вилла 5 спален
Пеания, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Вилла 1 комнатав Пеания, Греция
Вилла 1 комната
Пеания, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Мы предлагаем на продажу виллу 1965 года, которая была полностью отремонтирована в 2014 году…
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