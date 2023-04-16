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Купить таунхаус с видом на море в Пеания, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальнив Пеания, Греция
Таунхаус 4 спальни
Пеания, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 237,000
Продается таунхаус площадью 169 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
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