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Купить коттедж с видом на море в Пеания, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 спальнив Пеания, Греция
Коттедж 4 спальни
Пеания, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 535,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
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