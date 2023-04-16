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Купить коттедж с видом на горы в Пеания, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 5 спаленв Пеания, Греция
Коттедж 5 спален
Пеания, Греция
7 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 520,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
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