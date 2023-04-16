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Купить квартиру с видом на горы в Пеания, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнатыв Пеания, Греция
Квартира 4 комнаты
Пеания, Греция
4 Количество комнат 2/1 Этаж
€ 270,000
Продается квартира площадью 115 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
Квартира 1 спальняв Пеания, Греция
Квартира 1 спальня
Пеания, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 55 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
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