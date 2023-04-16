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Купить квартиру в Пеания, Греция

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4 объекта найдено
Квартира 4 комнатыв Пеания, Греция
Квартира 4 комнаты
Пеания, Греция
4 Количество комнат 2/1 Этаж
€ 270,000
Продается квартира площадью 115 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
Квартира 3 спальнив Пеания, Греция
Квартира 3 спальни
Пеания, Греция
1 ванных комнат 110 м² 5 Этаж
€ 380,000
А, Вилла 110 кв.м. меблирована, 2 уровня, 5 этаж, в жилом районе, год постройки 2007, 3 б / …
Квартира 3 спальнив Пеания, Греция
Квартира 3 спальни
Пеания, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 167,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Квартира 1 спальняв Пеания, Греция
Квартира 1 спальня
Пеания, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 55 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
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