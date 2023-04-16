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Купить недвижимость в Пеания, Греция

16 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Пеания, Греция
Вилла 3 спальни
Пеания, Греция
3 ванных комнат 426 м²
€ 900,000
Peania east of Athens villa of 426 sq.m. of luxurious construction with unique materials, on…
Таунхаус 5 комнатв Пеания, Греция
Таунхаус 5 комнат
Пеания, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 318,000
Продается таунхаус площадью 164 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Таунхаус 6 комнатв Пеания, Греция
Таунхаус 6 комнат
Пеания, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижимост…
Квартира 4 комнатыв Пеания, Греция
Квартира 4 комнаты
Пеания, Греция
4 Количество комнат 2/1 Этаж
€ 270,000
Продается квартира площадью 115 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
Квартира 3 спальнив Пеания, Греция
Квартира 3 спальни
Пеания, Греция
1 ванных комнат 110 м² 5 Этаж
€ 380,000
А, Вилла 110 кв.м. меблирована, 2 уровня, 5 этаж, в жилом районе, год постройки 2007, 3 б / …
Таунхаус 3 спальнив Пеания, Греция
Таунхаус 3 спальни
Пеания, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Второй этаж…
Квартира 3 спальнив Пеания, Греция
Квартира 3 спальни
Пеания, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 167,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Коттедж 4 спальнив Пеания, Греция
Коттедж 4 спальни
Пеания, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 222 кв.м в Аттике. Подвальный этаж состоит из одной спа…
Коттедж 5 спаленв Пеания, Греция
Коттедж 5 спален
Пеания, Греция
7 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 520,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Квартира 1 спальняв Пеания, Греция
Квартира 1 спальня
Пеания, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 55 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Коттедж 4 спальнив Пеания, Греция
Коттедж 4 спальни
Пеания, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 535,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Таунхаус 4 спальнив Пеания, Греция
Таунхаус 4 спальни
Пеания, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 237,000
Продается таунхаус площадью 169 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Вилла 5 спаленв Пеания, Греция
Вилла 5 спален
Пеания, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Таунхаус 4 спальнив Пеания, Греция
Таунхаус 4 спальни
Пеания, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
Вилла 1 комнатав Пеания, Греция
Вилла 1 комната
Пеания, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Мы предлагаем на продажу виллу 1965 года, которая была полностью отремонтирована в 2014 году…
Таунхаус 4 спальнив Пеания, Греция
Таунхаус 4 спальни
Пеания, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 340 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
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