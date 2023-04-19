Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Ионические острова
  5. demos kerkyras

Купить недвижимость в Othonoi Municipal Unit, Греция

1 объект найдено
Коттедж 2 спальнив demos kerkyras, Греция
Коттедж 2 спальни
demos kerkyras, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
На продажу выставлен одноэтажный коттедж площадью 114 кв.м на участке 862 кв.м в горной дере…

Параметры недвижимости в Othonoi Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти