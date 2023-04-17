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Купить недвижимость с видом на море в Ормилия, Греция

3 объекта найдено
Дом 6 спаленв Полийирос, Греция
Дом 6 спален
Полийирос, Греция
6 Количество комнат 220 м² -1 Этаж
€ 400,000
Vatopedi ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 3 Гостиная 3 Кухня 3 Ванная 1 WC Площадь: 200 m2, , Новост…
Коттедж 6 спаленв Полийирос, Греция
Коттедж 6 спален
Полийирос, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 235 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 1 комнатав Полийирос, Греция
Коттедж 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 500,000
Продается коттедж площадью 240 кв.м на Ситонии. Трехуровневый коттедж состоит из четырех отд…
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