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Купить коттедж с видом на море в Ормилия, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 6 спаленв Полийирос, Греция
Коттедж 6 спален
Полийирос, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 235 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 1 комнатав Полийирос, Греция
Коттедж 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 500,000
Продается коттедж площадью 240 кв.м на Ситонии. Трехуровневый коттедж состоит из четырех отд…
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