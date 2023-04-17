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Купить недвижимость в Ормилия, Греция

5 объектов найдено
Дом 6 спаленв Полийирос, Греция
Дом 6 спален
Полийирос, Греция
6 Количество комнат 220 м² -1 Этаж
€ 400,000
Vatopedi ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 3 Гостиная 3 Кухня 3 Ванная 1 WC Площадь: 200 m2, , Новост…
Дом 6 спаленв Полийирос, Греция
Дом 6 спален
Полийирос, Греция
3 ванных комнат 220 м²
€ 400,000
Код недвижимости: HPS2979 - Продается дом в Ормилии Ватопеди за € 350 000. Это 200 кв. Дом н…
Коттедж 6 спаленв Полийирос, Греция
Коттедж 6 спален
Полийирос, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 235 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 1 комнатав Полийирос, Греция
Коттедж 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 500,000
Продается коттедж площадью 240 кв.м на Ситонии. Трехуровневый коттедж состоит из четырех отд…
Коттедж 5 спаленв Полийирос, Греция
Коттедж 5 спален
Полийирос, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
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