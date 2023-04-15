Купить вилла с видом на горы в периферия Северные Эгейские острова, Греция

Таунхаус 4 спальни Kato Gouves, Греция 5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1

€ 638,061

Продается таунхаус площадью 205 кв.м. рядом к пляжу, в закрытом жилом комплексе в туристичес…