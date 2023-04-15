Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эгейских островов
  4. периферия Северные Эгейские острова
  5. Виллы

Купить вилла с видом на горы в периферия Северные Эгейские острова, Греция

Municipality of Eastern Samos
1
Самос
1
Вилла В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 1 комнатав периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 1 комната
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
1 Количество комнат 550 м²
€ 4,976,785
Продается вилла площадью 550 кв.м в Кавале. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
Домв Македонии и Фракии, Греция
Дом
Македонии и Фракии, Греция
254 м²
€ 1,194,428
На продажу выставленыдва таунхаза,площадью127 кв.м каждый. Каждыйизтаунхаз,на первом этаже,и…
Квартира 1 спальняв Афины, Греция
Квартира 1 спальня
Афины, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 167,135
Продается квартира площадью 52 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Коттедж 2 спальнив Никити, Греция
Коттедж 2 спальни
Никити, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 216,292
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
Коттедж 5 спаленв Thymari, Греция
Коттедж 5 спален
Thymari, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 393,258
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
Коттедж 5 спаленв Неа-Миханьона, Греция
Коттедж 5 спален
Неа-Миханьона, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,533
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Таунхаус 4 спальнив Kato Gouves, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kato Gouves, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 638,061
Продается таунхаус площадью 205 кв.м. рядом к пляжу, в закрытом жилом комплексе в туристичес…
Коттедж 1 комнатав District of Heraklion, Греция
Коттедж 1 комната
District of Heraklion, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 137,640
Продается коттедж площадью 180 кв.м, построенный на земельном участке 432 кв.м. Дом состоит …
Квартира 3 спальнив Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
1 ванных комнат 65 м²
€ 140,000
Код недвижимости: HPS3652 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за € 130.000 . Это 65 кв. М…
Дом 2 спальнив Греция, Греция
Дом 2 спальни
Греция, Греция
2 ванных комнат 107 м²
€ 212,756
Маркопуло Месогиас, Порто Рафти, Мезонет Продажа, 107 кв.м., Статус объекта: С ремонтом, Эта…
Квартира 2 спальнив Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
1 ванных комнат 55 м²
€ 79,000
Property Code: HPS3246 - Apartment FOR SALE in Ampelokipoi Eptalofos for €79.000. This 55 sq…
Коттедж 6 спаленв Афины, Греция
Коттедж 6 спален
Афины, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 816,010
Продается 4-этажный коттедж площадью 380 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…

Параметры недвижимости в периферия Северные Эгейские острова, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти