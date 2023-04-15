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Купить недвижимость с видом на море в периферия Северные Эгейские острова, Греция

Municipality of Mytilene
7
Митилини
7
demos chiou
5
Municipality of Eastern Samos
4
Municipality of Western Samos
4
Municipal Unit of Karlovasi
4
Municipality of Western Lesvos
3
Lemnos Municipality
2
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13 объектов найдено
Дом 7 спаленв периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 7 спален
периферия Северные Эгейские острова, Греция
440 м²
€ 780,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
Дом 6 спаленв периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 6 спален
периферия Северные Эгейские острова, Греция
330 м²
€ 750,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
Дом 10 спаленв периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 10 спален
периферия Северные Эгейские острова, Греция
11 Количество комнат 707 м²
€ 1,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 707 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 3 спа…
Дом 3 спальнив периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 3 спальни
периферия Северные Эгейские острова, Греция
5 Количество комнат 100 м² Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на островах Додеканес. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
Дом 6 спаленв периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 6 спален
периферия Северные Эгейские острова, Греция
304 м²
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 304 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
Таунхаус 3 спальнив Anaxos Skoutarou, Греция
Таунхаус 3 спальни
Anaxos Skoutarou, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на островах Додеканес. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
Коттедж 2 спальнив Kini, Греция
Коттедж 2 спальни
Kini, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 80 кв.м на островах Додеканес. Первый этаж состоит из г…
Коттедж 3 спальнив Paleokastro, Греция
Коттедж 3 спальни
Paleokastro, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из гос…
Вилла 10 спаленв Самос, Греция
Вилла 10 спален
Самос, Греция
11 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 707 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 3 спа…
Коттедж 7 спаленв Митилини, Греция
Коттедж 7 спален
Митилини, Греция
10 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 780,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
Коттедж 6 спаленв Памфила, Греция
Коттедж 6 спален
Памфила, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
Таунхаус 2 спальнив Tavari, Греция
Таунхаус 2 спальни
Tavari, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 129 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
Коттедж 6 спаленв molybos, Греция
Коттедж 6 спален
molybos, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 304 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 2 с…

Параметры недвижимости в периферия Северные Эгейские острова, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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