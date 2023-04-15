Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эгейских островов
  4. периферия Северные Эгейские острова
  5. Дома

Купить дом с бассейном в периферия Северные Эгейские острова, Греция

Municipality of Mytilene
7
Митилини
7
demos chiou
4
Municipality of Western Lesvos
3
Lemnos Municipality
2
Municipality of Eastern Samos
2
Municipality of Western Samos
2
Municipal Unit of Karlovasi
2
Показать больше
2 объекта найдено
Дом 3 спальнив периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 3 спальни
периферия Северные Эгейские острова, Греция
5 Количество комнат 100 м² Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на островах Додеканес. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
Таунхаус 3 спальнив Anaxos Skoutarou, Греция
Таунхаус 3 спальни
Anaxos Skoutarou, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на островах Додеканес. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…

Параметры недвижимости в периферия Северные Эгейские острова, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти