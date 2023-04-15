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Купить дом с видом на горы в периферия Северные Эгейские острова, Греция

Municipality of Mytilene
7
Митилини
7
demos chiou
4
Municipality of Western Lesvos
3
Lemnos Municipality
2
Municipality of Eastern Samos
2
Municipality of Western Samos
2
Municipal Unit of Karlovasi
2
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9 объектов найдено
Дом 4 спальнив периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 4 спальни
периферия Северные Эгейские острова, Греция
146 м²
€ 1,000,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 146 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
Дом 3 спальнив периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 3 спальни
периферия Северные Эгейские острова, Греция
5 Количество комнат 100 м² Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на островах Додеканес. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
Таунхаус 3 спальнив Anaxos Skoutarou, Греция
Таунхаус 3 спальни
Anaxos Skoutarou, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на островах Додеканес. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
Коттедж 2 спальнив Kini, Греция
Коттедж 2 спальни
Kini, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 80 кв.м на островах Додеканес. Первый этаж состоит из г…
Коттедж 4 спальнив Скала-Эресу, Греция
Коттедж 4 спальни
Скала-Эресу, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 146 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
Коттедж 2 спальнив Pterounta, Греция
Коттедж 2 спальни
Pterounta, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 142 кв.м на островах Греции. Цокольный этаж состоит из …
Таунхаус 3 спальнив Zifias, Греция
Таунхаус 3 спальни
Zifias, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
Коттедж 1 спальняв Вриса, Греция
Коттедж 1 спальня
Вриса, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 99,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 77 кв.м на островах Греции. Коттедж состоит из одной сп…
Коттедж 2 спальнив Пирьи, Греция
Коттедж 2 спальни
Пирьи, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 750,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на островах Греции. Коттедж состоит из 2 спальн…

Параметры недвижимости в периферия Северные Эгейские острова, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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