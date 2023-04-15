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Купить дом в периферия Северные Эгейские острова, Греция

Municipality of Mytilene
7
Митилини
7
demos chiou
4
Municipality of Western Lesvos
3
Lemnos Municipality
2
Municipality of Eastern Samos
2
Municipality of Western Samos
2
Municipal Unit of Karlovasi
2
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29 объектов найдено
Дом 7 спаленв периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 7 спален
периферия Северные Эгейские острова, Греция
440 м²
€ 780,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
Дом 6 спаленв периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 6 спален
периферия Северные Эгейские острова, Греция
330 м²
€ 750,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
Дом 10 спаленв периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 10 спален
периферия Северные Эгейские острова, Греция
11 Количество комнат 707 м²
€ 1,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 707 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 3 спа…
Дом 3 спальнив периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 3 спальни
периферия Северные Эгейские острова, Греция
4 Количество комнат 136 м² Количество этажей 2
€ 380,000
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
Дом 4 спальнив периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 4 спальни
периферия Северные Эгейские острова, Греция
146 м²
€ 1,000,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 146 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
Дом 3 спальнив периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 3 спальни
периферия Северные Эгейские острова, Греция
5 Количество комнат 100 м² Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на островах Додеканес. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
Домв периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом
периферия Северные Эгейские острова, Греция
280 м²
€ 570,000
Продается каменный трехэтажный коттедж площадью 280 кв. метров на острове Лимнос. На цокольн…
Дом 5 спаленв периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 5 спален
периферия Северные Эгейские острова, Греция
7 Количество комнат 205 м² Количество этажей 4
€ 410,000
Продается таунхаус площадью 205 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Ц…
Дом 6 спаленв периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 6 спален
периферия Северные Эгейские острова, Греция
304 м²
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 304 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
Домв Хиос, Греция
Дом
Хиос, Греция
50 м²
€ 50,000
В одном из самых красивых поселений Хиоса. В зеленой и спокойной обстановке. Для того, кто х…
Коттедж 5 спаленв Kontakeika, Греция
Коттедж 5 спален
Kontakeika, Греция
3 ванных комнат 225 м²
€ 200,000
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens South: Agios Dimitrios - 225 Sq.m., 5 Bedr…
Таунхаус 5 спаленв Митилини, Греция
Таунхаус 5 спален
Митилини, Греция
7 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 410,000
Продается таунхаус площадью 205 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Ц…
Дом 4 спальнив Neo Karlovasi, Греция
Дом 4 спальни
Neo Karlovasi, Греция
3 ванных комнат 260 м²
€ 700,000
Код недвижимости: 1453 - ПРОДАЕТСЯ 4 спальни, Дом общей площадью 260 кв.м, 2 уровня Карловас…
Коттедж 1 комнатав Livadochori, Греция
Коттедж 1 комната
Livadochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 570,000
Продается каменный трехэтажный коттедж площадью 280 кв. метров на острове Лимнос. На цокольн…
Таунхаус 3 спальнив Anaxos Skoutarou, Греция
Таунхаус 3 спальни
Anaxos Skoutarou, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на островах Додеканес. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
Коттедж 2 спальнив Kini, Греция
Коттедж 2 спальни
Kini, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 80 кв.м на островах Додеканес. Первый этаж состоит из г…
Коттедж 4 спальнив Скала-Эресу, Греция
Коттедж 4 спальни
Скала-Эресу, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 146 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
Таунхаус 3 спальнив Митилини, Греция
Таунхаус 3 спальни
Митилини, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
Коттедж 3 спальнив Paleokastro, Греция
Коттедж 3 спальни
Paleokastro, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из гос…
Вилла 10 спаленв Самос, Греция
Вилла 10 спален
Самос, Греция
11 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 707 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 3 спа…
Коттедж 2 спальнив Мирина, Греция
Коттедж 2 спальни
Мирина, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м на островах Греции. Цокольный этаж состоит из П…
Коттедж 2 спальнив Pterounta, Греция
Коттедж 2 спальни
Pterounta, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 142 кв.м на островах Греции. Цокольный этаж состоит из …
Коттедж 7 спаленв Митилини, Греция
Коттедж 7 спален
Митилини, Греция
10 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 780,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
Коттедж 6 спаленв Памфила, Греция
Коттедж 6 спален
Памфила, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
Таунхаус 3 спальнив Zifias, Греция
Таунхаус 3 спальни
Zifias, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
Таунхаус 2 спальнив Tavari, Греция
Таунхаус 2 спальни
Tavari, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 129 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
Коттедж 1 спальняв Вриса, Греция
Коттедж 1 спальня
Вриса, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 99,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 77 кв.м на островах Греции. Коттедж состоит из одной сп…
Коттедж 2 спальнив Пирьи, Греция
Коттедж 2 спальни
Пирьи, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 750,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на островах Греции. Коттедж состоит из 2 спальн…
Коттедж 6 спаленв molybos, Греция
Коттедж 6 спален
molybos, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 304 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 2 с…

Параметры недвижимости в периферия Северные Эгейские острова, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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