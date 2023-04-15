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Купить коттедж с видом на море в периферия Северные Эгейские острова, Греция

Municipality of Mytilene
4
Митилини
4
demos chiou
2
Lemnos Municipality
2
Municipality of Western Lesvos
2
Municipality of Eastern Samos
1
Municipality of Western Samos
1
Municipal Unit of Karlovasi
1
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5 объектов найдено
Коттедж 2 спальнив Kini, Греция
Коттедж 2 спальни
Kini, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 80 кв.м на островах Додеканес. Первый этаж состоит из г…
Коттедж 3 спальнив Paleokastro, Греция
Коттедж 3 спальни
Paleokastro, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из гос…
Коттедж 7 спаленв Митилини, Греция
Коттедж 7 спален
Митилини, Греция
10 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 780,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
Коттедж 6 спаленв Памфила, Греция
Коттедж 6 спален
Памфила, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
Коттедж 6 спаленв molybos, Греция
Коттедж 6 спален
molybos, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 304 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 2 с…

Параметры недвижимости в периферия Северные Эгейские острова, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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