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Купить вилла с видом на море в Никити, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 1 комнатав Айос-Николаос, Греция
Вилла 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Вилла построена на возвышенности от уровня моря с прекрасным видом на Святую гору Афон. Архи…
Вилла 5 спаленв Никити, Греция
Вилла 5 спален
Никити, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 5,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Вилла 6 спаленв Никити, Греция
Вилла 6 спален
Никити, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
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