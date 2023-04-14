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Купить таунхаус с видом на море в Никити, Греция

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20 объектов найдено
Таунхаус 3 спальнив Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 290,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 3 спальнив Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 2 спальнив Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 170,000
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 2 спальнив Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 130,000
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 3 спальнив Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 445,000
Продается таунхаус площадью 156 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 3 спальнив Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 3 спальнив Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 2 спальнив Никити, Греция
Таунхаус 2 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 3 спальнив Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 2 спальнив Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 4 спальнив Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 9 комнатв Никити, Греция
Таунхаус 9 комнат
Никити, Греция
9 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,000,000
Продается таунхаус площадью 260 кв.м на Ситонии. Трёхуровневый таунхаус состоит из двух отде…
Таунхаус 3 спальнив Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 3 спальнив Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 6 спаленв Никити, Греция
Таунхаус 6 спален
Никити, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 2 спальнив Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 142,000
Продается таунхаус площадью 74 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 3 спальнив Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
Таунхаус 6 спаленв Никити, Греция
Таунхаус 6 спален
Никити, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается таунхаус площадью 184 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 3 спальнив Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
Таунхаус 3 спальнив Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
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