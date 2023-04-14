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Купить недвижимость с видом на море в Никити, Греция

72 объекта найдено
Таунхаус 3 спальнив Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 290,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 3 спальнив Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Квартира 4 спальнив Никити, Греция
Квартира 4 спальни
Никити, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 230,000
Продается дуплекс площадью 110 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распо…
Дом 3 спальнив Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
3 Количество комнат 92 м² -1 Этаж
€ 340,000
Таунхаус построен а частном участке, на частном участке в комплексе на 2 уровнях и состоит и…
Дом 8 спаленв Никити, Греция
Дом 8 спален
Никити, Греция
8 Количество комнат 400 м² -1 Этаж
€ 3,500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Дом 3 спальнив Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
3 Количество комнат 80 м² -1 Этаж
€ 550,000
Таунхаус построен на частном участке в комплексе на 3 уровнях и состоит из 4 комнат из них 3…
Дом 7 спаленв Никити, Греция
Дом 7 спален
Никити, Греция
7 Количество комнат 260 м² -1 Этаж
€ 1,000,000
Metamorfosi ПРОДАЁТСЯ Дом 7 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 2 WC Площадь: 260 m2, 3 Уро…
Дом 6 спаленв Никити, Греция
Дом 6 спален
Никити, Греция
6 Количество комнат 200 м² -1 Этаж
€ 450,000
Коттедж построен на частном отдельном участке на 3 уровнях и состоит из 7 комнат из них 6 сп…
Дом 4 спальнив Айос-Николаос, Греция
Дом 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
4 Количество комнат 600 м² -1 Этаж
€ 1,900,000
Вилла построена на частном отдельном участке на 2 уровнях и состоит из 6 комнат из них 4 спа…
Дом 4 спальнив Айос-Николаос, Греция
Дом 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
4 Количество комнат 300 м² -1 Этаж
€ 1,100,000
Center ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 300 m2, 3 Уровни, …
Дом 5 спаленв Никити, Греция
Дом 5 спален
Никити, Греция
5 Количество комнат 250 м² -1 Этаж
€ 1,300,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Дом 5 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 250 m2, 2 Уровни, …
Дом 4 спальнив Никити, Греция
Дом 4 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 145 м² -1 Этаж
€ 480,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 145 m2, 3 Уро…
Дом 4 спальнив Никити, Греция
Дом 4 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 145 м² -1 Этаж
€ 480,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 145 m2, 3 Уро…
Дом 4 спальнив Никити, Греция
Дом 4 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 145 м² -1 Этаж
€ 480,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 145 m2, 3 Уро…
Таунхаус 2 спальнив Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 170,000
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Коттедж 5 спаленв Никити, Греция
Коттедж 5 спален
Никити, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 237 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 2 спальнив Айос-Николаос, Греция
Коттедж 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 230,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
Квартира 1 спальняв Никити, Греция
Квартира 1 спальня
Никити, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 79,000
Продается квартира площадью 61 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Квартира 3 спальнив Айос-Николаос, Греция
Квартира 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Квартира 1 спальняв Никити, Греция
Квартира 1 спальня
Никити, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается дуплекс площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распо…
Квартира 3 спальнив Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Квартира 3 спальнив Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Квартира 3 спальнив Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Квартира 3 спальнив Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Квартира 3 спальнив Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Квартира 3 спальнив Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Квартира 3 спальнив Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Квартира 2 спальнив Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 1/2 Этаж
€ 250,000
Продается квартира площадью 93 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Квартира 2 спальнив Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 1/2 Этаж
€ 250,000
Продается квартира площадью 93 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Таунхаус 2 спальнив Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 130,000
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
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