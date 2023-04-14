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Купить недвижимость с видом на горы в Никити, Греция

27 объектов найдено
Таунхаус 2 спальнив Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 135,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Коттедж 2 спальнив Айос-Николаос, Греция
Коттедж 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 230,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
Таунхаус 3 спальнив Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 445,000
Продается таунхаус площадью 156 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 3 спальнив Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Коттедж 3 спальнив Никити, Греция
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 280,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 3 спальнив Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 3 спальнив Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 265,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 2 спальнив Никити, Греция
Коттедж 2 спальни
Никити, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 270,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
Коттедж 4 спальнив Никити, Греция
Коттедж 4 спальни
Никити, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 220,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Вилла 1 комнатав Айос-Николаос, Греция
Вилла 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Вилла построена на возвышенности от уровня моря с прекрасным видом на Святую гору Афон. Архи…
Коттедж 3 спальнив Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 265,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 136 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 6 спаленв Никити, Греция
Коттедж 6 спален
Никити, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 97 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
Таунхаус 4 спальнив Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 9 комнатв Никити, Греция
Таунхаус 9 комнат
Никити, Греция
9 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,000,000
Продается таунхаус площадью 260 кв.м на Ситонии. Трёхуровневый таунхаус состоит из двух отде…
Коттедж 6 спаленв Айос-Николаос, Греция
Коттедж 6 спален
Айос-Николаос, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 285 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 10 спаленв Айос-Николаос, Греция
Коттедж 10 спален
Айос-Николаос, Греция
14 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 360,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 1 комнатав Никити, Греция
Коттедж 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 250,000
Продаётся Дом на полу острове Халкидики в посёлки с развитой инфраструктурой круглый год. До…
Коттедж 3 спальнив Никити, Греция
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 97 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
Коттедж 3 спальнив Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Под…
Таунхаус 2 спальнив Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 142,000
Продается таунхаус площадью 74 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Коттедж 8 спаленв Никити, Греция
Коттедж 8 спален
Никити, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Таунхаус 3 спальнив Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
Коттедж 3 спальнив Никити, Греция
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на ст…
Коттедж 3 спальнив Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 10 спаленв Айос-Николаос, Греция
Коттедж 10 спален
Айос-Николаос, Греция
15 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 440,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 650 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 4 спальнив Никити, Греция
Коттедж 4 спальни
Никити, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Таунхаус 3 спальнив Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
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