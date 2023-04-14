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Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
The Municipality of Sithonia
Никити
Дома
Купить дом с бассейном в Никити, Греция
Дом
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20 объектов найдено
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Дом 3 спальни
Никити, Греция
3 Количество комнат
141 м²
-1 Этаж
€ 420,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 141 m2, 2 Уровни…
Дом 3 спальни
Никити, Греция
3 Количество комнат
149 м²
-1 Этаж
€ 550,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 149 m2, 2 Уровни…
Дом 4 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
165 м²
-1 Этаж
€ 580,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 165 m2, 2 Уровни…
Дом 4 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
162 м²
-1 Этаж
€ 630,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 3 WC Площадь: 162 m2, 2 Уровни…
Дом 3 спальни
Никити, Греция
3 Количество комнат
80 м²
-1 Этаж
€ 550,000
Таунхаус построен на частном участке в комплексе на 3 уровнях и состоит из 4 комнат из них 3…
Дом 6 спален
Никити, Греция
6 Количество комнат
200 м²
-1 Этаж
€ 450,000
Коттедж построен на частном отдельном участке на 3 уровнях и состоит из 7 комнат из них 6 сп…
Дом 4 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
140 м²
-1 Этаж
€ 400,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 140 m2, 2 Уровни, …
Дом 5 спален
Никити, Греция
5 Количество комнат
250 м²
-1 Этаж
€ 1,300,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Дом 5 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 250 m2, 2 Уровни, …
Дом 4 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
145 м²
-1 Этаж
€ 480,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 145 m2, 3 Уро…
Дом 4 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
145 м²
-1 Этаж
€ 480,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 145 m2, 3 Уро…
Дом 5 спален
Никити, Греция
5 Количество комнат
200 м²
-1 Этаж
€ 750,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 5 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 3 WC Площадь: 200 m2, 2 Уро…
Дом 5 спален
Никити, Греция
5 Количество комнат
200 м²
-1 Этаж
€ 750,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 5 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 3 WC Площадь: 200 m2, 2 Уро…
Дом 5 спален
Никити, Греция
5 Количество комнат
200 м²
-1 Этаж
€ 750,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 5 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 3 WC Площадь: 200 m2, 2 Уро…
Дом 5 спален
Никити, Греция
5 Количество комнат
200 м²
-1 Этаж
€ 750,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 5 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 3 WC Площадь: 200 m2, 2 Уро…
Дом 4 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
145 м²
-1 Этаж
€ 480,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 145 m2, 3 Уро…
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 260,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 111 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 260,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 111 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 260,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 109 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 240,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 265,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
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