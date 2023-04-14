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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
The Municipality of Sithonia
Никити
Дома
Купить дом с видом на море в Никити, Греция
Дом
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59 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 290,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Дом 3 спальни
Никити, Греция
3 Количество комнат
92 м²
-1 Этаж
€ 340,000
Таунхаус построен а частном участке, на частном участке в комплексе на 2 уровнях и состоит и…
Дом 8 спален
Никити, Греция
8 Количество комнат
400 м²
-1 Этаж
€ 3,500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Дом 3 спальни
Никити, Греция
3 Количество комнат
80 м²
-1 Этаж
€ 550,000
Таунхаус построен на частном участке в комплексе на 3 уровнях и состоит из 4 комнат из них 3…
Дом 7 спален
Никити, Греция
7 Количество комнат
260 м²
-1 Этаж
€ 1,000,000
Metamorfosi ПРОДАЁТСЯ Дом 7 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 2 WC Площадь: 260 m2, 3 Уро…
Дом 6 спален
Никити, Греция
6 Количество комнат
200 м²
-1 Этаж
€ 450,000
Коттедж построен на частном отдельном участке на 3 уровнях и состоит из 7 комнат из них 6 сп…
Дом 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
4 Количество комнат
600 м²
-1 Этаж
€ 1,900,000
Вилла построена на частном отдельном участке на 2 уровнях и состоит из 6 комнат из них 4 спа…
Дом 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
4 Количество комнат
300 м²
-1 Этаж
€ 1,100,000
Center ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 300 m2, 3 Уровни, …
Дом 5 спален
Никити, Греция
5 Количество комнат
250 м²
-1 Этаж
€ 1,300,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Дом 5 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 250 m2, 2 Уровни, …
Дом 4 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
145 м²
-1 Этаж
€ 480,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 145 m2, 3 Уро…
Дом 4 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
145 м²
-1 Этаж
€ 480,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 145 m2, 3 Уро…
Дом 4 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
145 м²
-1 Этаж
€ 480,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 145 m2, 3 Уро…
Таунхаус 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 170,000
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Коттедж 5 спален
Никити, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 237 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 230,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
Таунхаус 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 130,000
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 445,000
Продается таунхаус площадью 156 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 2 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 280,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 1 спальня
Айос-Николаос, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 88 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 240,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 265,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 2 спальни
Никити, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 270,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
Таунхаус 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Коттедж 2 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 175,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 138 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 460,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Вилла 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Вилла построена на возвышенности от уровня моря с прекрасным видом на Святую гору Афон. Архи…
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