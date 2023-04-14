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Купить коттедж с бассейном в Никити, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 3 спальнив Никити, Греция
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 111 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 3 спальнив Никити, Греция
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 260,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 111 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 3 спальнив Никити, Греция
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 260,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 109 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 3 спальнив Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 3 спальнив Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 265,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
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