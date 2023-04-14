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Купить коттедж с видом на море в Никити, Греция

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25 объектов найдено
Коттедж 5 спаленв Никити, Греция
Коттедж 5 спален
Никити, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 237 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 2 спальнив Айос-Николаос, Греция
Коттедж 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 230,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
Коттедж 3 спальнив Никити, Греция
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 280,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 1 спальняв Айос-Николаос, Греция
Коттедж 1 спальня
Айос-Николаос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 88 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
Коттедж 3 спальнив Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 3 спальнив Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 265,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 2 спальнив Никити, Греция
Коттедж 2 спальни
Никити, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 270,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
Коттедж 2 спальнив Никити, Греция
Коттедж 2 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 175,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 138 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 3 спальнив Никити, Греция
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 460,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 6 спаленв Никити, Греция
Коттедж 6 спален
Никити, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 97 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
Коттедж 6 спаленв Айос-Николаос, Греция
Коттедж 6 спален
Айос-Николаос, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 285 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 10 спаленв Айос-Николаос, Греция
Коттедж 10 спален
Айос-Николаос, Греция
14 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 360,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 5 спаленв Айос-Николаос, Греция
Коттедж 5 спален
Айос-Николаос, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 4 спальнив Никити, Греция
Коттедж 4 спальни
Никити, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 219 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 3 спальнив Никити, Греция
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 97 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
Коттедж 3 спальнив Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 94 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
Коттедж 8 спаленв Никити, Греция
Коттедж 8 спален
Никити, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 3 спальнив Никити, Греция
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на ст…
Коттедж 5 спаленв Никити, Греция
Коттедж 5 спален
Никити, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 10 спаленв Айос-Николаос, Греция
Коттедж 10 спален
Айос-Николаос, Греция
15 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 440,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 650 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 5 спаленв Никити, Греция
Коттедж 5 спален
Никити, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 3 спальнив Никити, Греция
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 470,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 7 спаленв Никити, Греция
Коттедж 7 спален
Никити, Греция
8 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 2 спальнив Никити, Греция
Коттедж 2 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 3 спальнив Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на с…
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