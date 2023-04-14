Купить коттедж в Никити, Греция

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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
The Municipality of Sithonia
Никити
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51 объект найдено
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Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 215,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 162 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 5 комнат
Айос-Николаос, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 215,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 162 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на город
Коттедж 2 спальни
Никити, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
Коттедж 5 спален
Никити, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 800,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 3 комнаты
Айос-Николаос, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. У…
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 240,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 5 спален
Никити, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 237 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 230,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 260,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 111 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 260,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 111 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 260,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 109 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 280,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 1 спальня
Айос-Николаос, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 88 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 240,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 265,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 2 спальни
Никити, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 270,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
Коттедж 2 спальни
Никити, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Х…
Коттедж 4 спальни
Никити, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 220,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 2 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 175,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 138 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 460,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажный коттедж площадью 135 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 580,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Кот…
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 265,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 136 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 6 спален
Никити, Греция
8 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 97 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
Коттедж 4 спальни
Никити, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 6 спален
Айос-Николаос, Греция
9 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 285 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 10 спален
Айос-Николаос, Греция
14 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 360,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 250,000
Продаётся Дом на полу острове Халкидики в посёлки с развитой инфраструктурой круглый год. До…
Коттедж 5 спален
Айос-Николаос, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 4 спальни
Никити, Греция
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Кот…
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