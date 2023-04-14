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Купить квартиру с видом на море в Никити, Греция

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13 объектов найдено
Квартира 4 спальнив Никити, Греция
Квартира 4 спальни
Никити, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 230,000
Продается дуплекс площадью 110 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распо…
Квартира 1 спальняв Никити, Греция
Квартира 1 спальня
Никити, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 79,000
Продается квартира площадью 61 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Квартира 3 спальнив Айос-Николаос, Греция
Квартира 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Квартира 1 спальняв Никити, Греция
Квартира 1 спальня
Никити, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается дуплекс площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распо…
Квартира 3 спальнив Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Квартира 3 спальнив Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Квартира 3 спальнив Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Квартира 3 спальнив Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Квартира 3 спальнив Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Квартира 3 спальнив Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Квартира 3 спальнив Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Квартира 2 спальнив Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 1/2 Этаж
€ 250,000
Продается квартира площадью 93 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Квартира 2 спальнив Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 1/2 Этаж
€ 250,000
Продается квартира площадью 93 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
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