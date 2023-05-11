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Дома в Nikisiani, Греция

3 объекта найдено
Дом 1 комната в Nikisiani, Греция
Дом 1 комната
Nikisiani, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
€ 68,000
Вилла 3 комнаты в Paleochori, Греция
Вилла 3 комнаты
Paleochori, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 380 м²
€ 300,000
Коттедж 2 спальни в Georgiani, Греция
Коттедж 2 спальни
Georgiani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 4
€ 149,000
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