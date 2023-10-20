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Жильё в Nikisiani, Греция

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7 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Georgiani, Греция
Квартира 2 комнаты
Georgiani, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Pangaio, Georgiani: In a two-story building, a bright ground floor apartment of 100 sq.m. is…
€60,000
Дом в Nikisiani, Греция
Дом
Nikisiani, Греция
Площадь 126 м²
Pangaio, Nikisiani: Stone and brick detached house for sale, 126 sq.m. on 2 levels with a pl…
€45,000
Дом 1 комната в Nikisiani, Греция
Дом 1 комната
Nikisiani, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Пангайо, Никисиани Края Нера: Продается частично отремонтированный отдельно стоящий дом 180 …
€68,000
Квартира в Paleochori, Греция
Квартира
Paleochori, Греция
Площадь 310 м²
Продается здание в Палеохори, Паггайо префектуры Кавала, за 55 000 евро (Листинг № LA171). Е…
€55,000
Вилла 3 комнаты в Paleochori, Греция
Вилла 3 комнаты
Paleochori, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 380 м²
Villa for sale in Palaiochori, Paggaio of Kavala Prefecture for 300.000€ (Listing No LA165).…
€300,000
Квартира 2 комнаты с Spalni в Paleochori, Греция
Квартира 2 комнаты с Spalni
Paleochori, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1
Продается квартира в Палеохори, Паггайо префектуры Кавала, за 33 000 € (Листинг № LA142). Ещ…
€33,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Georgiani, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Georgiani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 270 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Кавале. Подвальный этаж состоит из одной кла…
€149,000
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