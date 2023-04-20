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Купить недвижимость в Нигрита, Греция

1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Нигрита, Греция
Квартира 2 спальни
Нигрита, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 30,000
Продается квартира площадью 69 кв.м в северной Греции. Квартира расположена на первом этаже …
Realting.com
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