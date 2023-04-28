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Коттеджи в Неос-Скопос, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Monovrysi, Греция
Коттедж 3 комнаты
Monovrysi, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Серресе. Коттедж имеет угловое расположение. …
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