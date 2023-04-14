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Купить вилла с видом на море в Неос-Мармарас, Греция

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4 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Неос-Мармарас, Греция
Вилла 4 спальни
Неос-Мармарас, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Вилла 13 спаленв Неос-Мармарас, Греция
Вилла 13 спален
Неос-Мармарас, Греция
19 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Вилла 4 спальнив Неос-Мармарас, Греция
Вилла 4 спальни
Неос-Мармарас, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 519,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Вилла 5 спаленв Неос-Мармарас, Греция
Вилла 5 спален
Неос-Мармарас, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на ста…
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