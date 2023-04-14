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Купить таунхаус в Неос-Мармарас, Греция

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4 объекта найдено
Таунхаус 3 спальнив Неос-Мармарас, Греция
Таунхаус 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 2 спальнив Неос-Мармарас, Греция
Таунхаус 2 спальни
Неос-Мармарас, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 195,000
Продается таунхаус площадью 40 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 3 спальнив Неос-Мармарас, Греция
Таунхаус 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается таунхаус площадью 74 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Таунхаус 3 спальнив Неос-Мармарас, Греция
Таунхаус 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
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