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Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
The Municipality of Sithonia
Неос-Мармарас
Купить недвижимость с видом на море в Неос-Мармарас, Греция
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22 объекта найдено
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Квартира 2 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 62 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Дом 9 спален
Неос-Мармарас, Греция
9 Количество комнат
615 м²
-1 Этаж
€ 3,000,000
Каждая вилла построена на частном участке в комплексе на 3 уровнях и состоит из 5 комнат из …
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3 Количество комнат
185 м²
-1 Этаж
€ 399,000
Neos Marmaras ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 185 m2, 3 У…
Дом 6 спален
Неос-Мармарас, Греция
6 Количество комнат
300 м²
-1 Этаж
€ 850,000
Neos Marmaras ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 300 m2, 3 У…
Дом 5 спален
Неос-Мармарас, Греция
5 Количество комнат
255 м²
-1 Этаж
€ 550,000
Tripotamos ПРОДАЁТСЯ Дом 5 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 255 m2, 3 Уров…
Дом 5 спален
Неос-Мармарас, Греция
5 Количество комнат
300 м²
-1 Этаж
€ 850,000
Tripotamos ПРОДАЁТСЯ Дом 5 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 3 Ванная 2 WC Площадь: 300 m2, , В ст…
Коттедж 6 спален
Неос-Мармарас, Греция
8 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 550,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 255 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Под…
Квартира 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 140,000
Продается квартира площадью 74 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Вилла 4 спальни
Неос-Мармарас, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Коттедж 6 спален
Неос-Мармарас, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 540,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Коттедж 2 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Вилла 13 спален
Неос-Мармарас, Греция
19 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Коттедж 4 спальни
Неос-Мармарас, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 155,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 152 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 157 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 5 спален
Неос-Мармарас, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Вилла 4 спальни
Неос-Мармарас, Греция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 519,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Вилла 5 спален
Неос-Мармарас, Греция
7 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на ста…
Коттедж 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 390,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Вто…
Таунхаус 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 265,000
Продается таунхаус площадью 74 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Коттедж 1 спальня
Неос-Мармарас, Греция
4 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Таунхаус 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Коттедж 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 250 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на с…
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